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Цітаішвілі оцінив свої шанси на перемогу в Golden Boy-2020

13:38 - Читать на русском
Цітаішвілі оцінив свої шанси на перемогу в Golden Boy-2020
Георгій Цітаішвілі / ФК Динамо Київ

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі поділився враженнями від потрапляння до сотні футболістів, які поборються за звання найкращого гравця віком до 20 років.

"Дізнався про номінацію з інтернету. Потім в Динамо сказали, пацани почали жартувати. Тоді зрозумів, що це правда. Приємно, що твоя праця оцінюється – потрапити в сотню, це стимул, щоб далі грати і продовжувати рости.

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Я думаю, що потрапив в номінацію за чемпіонат світу, коли гол забив. Конкуренція серйозна, гравці виступають на найвищому рівні. Виграти неможливо. Якщо я виграю – це буде несправедливо по відношенню до цих гравців. Але приємно, що потрапив.

Серед номінантів є пацани мого рівня із загребського Динамо, які теж не так багато зіграли. Думаю, що до двадцятки потраплю точно. З конкурентів один раз грав проти Санчо, проти Фодена. Ми навіть спілкувалися після матчу. Потім дивишся, а вони вже по 100 матчів зіграли.

Проти Холанда також грав, коли ще за 2000 рік їздив. Пам'ятаю, що він був, але взагалі не виділявся, я його не запам'ятав. Я б проголосував за Санчо. Холанд? Не сказав би, що там щось таке. Так що Санчо, Фаті", – сказав Цітаішвілі у програмі "Трендець".

До слова, до списку номінантів з УПЛ потрапив також Тете з Шахтаря.

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