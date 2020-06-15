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Молоді зірки Динамо і Шахтаря потрапили до списку номінантів на Golden Boy-2020 – Холанд, Санчо та Фаті в конкурентах

17:02 89 Читать на русском
Молоді зірки Динамо і Шахтаря потрапили до списку номінантів на Golden Boy-2020 – Холанд, Санчо та Фаті в конкурентах
Цітаішвілі проти Шахтаря / Сайт Динамо

Визначилася сотня гравців, які поборються за звання найкращого віком до 20 років.

Видання Tuttosport опублікувало початковий список претендентів, до якого увійшли хавбек Динамо Георгій Цітаішвілі та його колега за амплуа з Шахтаря – Тете.

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Представникам українських грандів слід готуватися до серйозної конкуренції за цьогорічний Golden Boy. Серед інших кандидатів є молоді зірки клубів з топ-чемпіонатів Європи – Холанд і Санчо (Борусія Д), Фаті (Барселона), Камавінга (Ренн), Грінвуд (МЮ), Мартінеллі (Арсенал), Девіс (Баварія) тощо.

Нагадаємо, у голосуванні за Golden Boy-2019 перемогу здобув форвард Атлетіко Жоау Феліш, а голкіпер збірної України Андрій Лунін посів 15 сходинку.

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Шахтар Шахтар Динамо Динамо Golden Boy Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Тете Тете
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