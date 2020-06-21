Цитаишвили оценил свои шансы на победу в Golden Boy-2020

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили поделился впечатлениями от попадания в сотню футболистов, которые поборются за звание лучшего игрока в возрасте до 20 лет.

"Узнал о номинации из интернета. Затем в Динамо сказали, пацаны начали шутить. Тогда понял, что это правда. Приятно, что твой труд оценивается – попасть в сотню, это стимул, чтобы дальше играть и продолжать расти.

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Я думаю, что попал в номинацию за чемпионат мира, когда гол забил. Конкуренция серьезная, игроки выступают на высшем уровне. Выиграть невозможно. Если я выиграю – это будет несправедливо по отношению к этим игрокам. Но приятно, что попал.

Среди номинантов пацаны моего уровня из загребского Динамо, которые тоже не так много сыграли. Думаю, что в двадцатку попаду точно. Из конкурентов один раз играл против Санчо, против Фодена. Мы даже общались после матча. Потом смотришь, а они уже по 100 матчей сыграли.

Против Холанда также играл, когда еще за 2000 год ездил. Помню, что он был, но вообще не выделялся, я его не запомнил. Я бы проголосовал за Санчо. Холланд? Не сказал бы, что там что-то такое. Так что Санчо, Фати", – сказал Цитаишвили в программе "Трендец".

К слову, в список номинантов из УПЛ попал также Тете из Шахтера.

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