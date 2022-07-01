Лех орендував Цітаішвілі у Динамо на один сезон, інформує офіційний сайт польського клубу. Георгій пройшов медогляд і в перший день липня підписав контракт. Грузин виступатиме у Познані під 14 номером.

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Нагадаємо, минулий сезон Георгій розпочав в оренді в одеському Чорноморці (15 матчів, 1 гол), а з початком війни перейшов у польську Віслу (7 матчів, 1 гол, 2 асисти). Його контракт з Динамо чинний до 30 червня 2025 року.

Лех в статусі чемпіона Польщі гратиме у кваліфікації Ліги чемпіонів. Спортивний директор польського клубу виділив у Цітаішвілі хорошу динаміку гри, успішність у єдиноборствах та якісний удар лівою.

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