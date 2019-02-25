Цітаішвілі зацікавив Олімпіакос

18-річний форвард Динамо Георгій Цітаішвілі привернув увагу суперника киян в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Нападник Динамо Георгій Цітаішвілі потрапив в сферу інтересів Олімпіакоса, повідомляє Sport Time.

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Представників Олімпіакоса вразила гра 18-річного українця в матчі Юнацької ліги УЄФА проти Ювенутса, в якому кияни перемогли з рахунком 3:0.

Олімпіакос вже запросив інформацію про футболіста. Раніше Динамо та Олімпіакос уклали партнерство для обміну інформацією на всіх рівнях.

Перешкодити переходу може висока трансферна вартість футболіста. Transfermarkt не дає оцінку гравця, контракт якого з Динамо закінчується в кінці 2023 року.

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