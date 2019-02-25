Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ

Динамо в рамках 19-го туру УПЛ приймає Зорю. Анонс матчу читайте на Футбол 24.

Динамо – Зоря

25 лютого, 18:30, Київ, НСК "Олімпійський"

Головний арбітр: Віталій Романов (Дніпро)

Телетрансляція на телеканалі "2+2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Кияни повертаються у чемпіонат на фоні двох дуже непоганих матчів у Лізі Європи проти не найслабшого суперника. В поєдинках проти Олімпіакоса стало зрозуміло, яким буде Динамо в наступні місяці: це заточена на контрвипади команда з потужним форвардом штрафного майданчика на вістрі, руйнівником Шепелєвим та Буяльським з Шапаренко в якості каталізатора атак в центрі. В залежності від потреб у цій зоні будуть з'являтися інші гравці (Че Че, Сидорчук, Гармаш), але структура повинна залишитись саме такою.

Ударний кулак "біло-синіх" досі розташований на флангах, а от в обороні несподівано з'явилася конкуренція: наскільки Шабанов був непереконливим на зборах, настільки ж потужно він відіграв з греками. Наразі Динамо виглядає дуже цікаво, але лише рутина матчів УПЛ дозволить зрозуміти, чи дійсно нова модель Хацкевича така крута. Зоря стане першим її екзаменатором.

Для Юрія Вернидуба головною складністю є підготовка до топ-матчу на фоні відсутності ігрового тонусу. Команда тільки-но повернулася зі зборів, а значить буде довго входити в гру та важко її завершувати – не дуже вигідна картина з огляду на контратакувальний стиль луганської команди та відхід з клубу Рафаеля да Сілви. Втім, можна зробити ставку на довгі подачі, адже в склад повернувся високий блудний син Зорі Пилип Будківський. Так чи інакше, "чорно-білим" буде непросто.

За зиму команду покинув не тільки атакувальний хавбек Рафаель, а й більш руйнівний Артем Гордієнко разом з лідером оборони Олександром Сватком. Це не могло не позначитись на захисті, який в 11 контрольних матчах пропустив 11 голів. Такі втрати важко компенсувати, але Зоря спробувала, повернувши "стару гвардію" – крім Будківського, новачками стали Ігор Чайковський, Максим Білий та Микита Шевченко. Лише 21-річний нападник Неманья Івановіч ще не з'являвся у вітчизняному інфопросторі, але це не дивно – в Сербії він бігав у Першій лізі.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Зоря та Динамо у чемпіонаті провели між собою 39 матчів, з яких 26 виграли кияни, 9 завершились внічию й лише у чотирьох іграх перемогу святкували луганці.

2. Загальний рахунок протистояння між Зорею та Динамо у чемпіонаті – 81:26 на користь "біло-синіх".

3. Найбільш результативний матч між Зорею та Динамо був зіграний у першому колі минулого сезону. Тоді у Запоріжжі команди розписали феєричну нічию – 4:4.

4. Найбільша перемога Зорі над Динамо була зафіксована у сезоні 2013/2014 – тоді у першому колі на стадіоні "Авангард" луганці розбили киян з рахунком 2:0. Найбільша перемога Динамо над Зорею – 6:1 у Києві в сезоні 2011/2012 та 0:5 у Луганську в сезоні 2012/2013.

5. В останніх шести домашніх поєдинках проти Зорі київське Динамо чотири рази перемогло та двічі програло.

Кадрова ситуація

Динамо точно не може розраховувати на Володимира Шепелєва, який відбуває дискваліфікацію. Артем Бєсєдін, Мікель Дуелунд та Йосип Піваріч відновлюються після травм та операцій. Крім того, перед домашкою проти Олімпіакоса проблеми зі здоров'ям мав Тамаш Кадар, який навіть не готувався до зустрічі. Ступінь його готовності на Зорю залишається під питанням, але, враховуючи форму Шабанова, тренерський штаб цілком може відпустити угорця тренуватись до наступних матчів.

Юрій Вернидуб серйозних кадрових проблем перед поєдинком проти Динамо не має – всі, кого б він точно не хотів втратити, з клубу вже пішли. Дискваліфікованих у складі "чорно-білих" немає, травмованих також, так що можна очікувати будь-яких комбінацій футболістів у старті луганської Зорі.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Зоря

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Шабанов, Миколенко – Шапаренко, Буяльський, Гармаш – Циганков, Соль, Вербіч

Зоря: Феліпе – Литин, Білий, Вернидуб, Чеберко – Арвеладзе, Сілас – Караваєв, Кочергін, Хомченковський – Будківський

Прогноз Футбол 24 – 2:1

Кияни в протистоянні проти Олімпіакоса виглядали занадто переконливо, щоб не вважати їх фаворитами із Зорею. Динамо вже увійшло в серйозний ігровий ритм, так що в перших турах віце-чемпіони матимуть солідну перевагу над суперниками – навіть такими сильними, як Зоря. Втім, варто не забувати про осінній ренесанс "біло-синіх", коли після ефектних розгромів Ренна та Маріуполя пішли ганебні поразки. Команда Хацкевича – це завжди несподіванка.

Зорі буде важко досягти позитивного результату в Києві. Навіть у рідних стінах при потужному складі "мужики" не змогли переграти Динамо, яке тоді летіло в круте піке – зараз же все буде набагато складніше. Звісно, багато що вирішить тактична модель, яку обере Вернидуб, але навряд чи вона врятує луганців від поразки. На папері кияни сильніші – залишилось підтвердити свій статус на полі.