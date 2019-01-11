Цітаішвілі: Хотілося б більше грати в основному складі Динамо

Форвард Динамо Георгій Цітаішвілі розповів, що засумував за футбол у відпустці.

"Я провів відпустку в Києві, адже тут легше підготуватися до зборів. 10 днів відпочивав, а потім почав працювати, адже вже скучив за футболом, за полем, шукав м’яч, хотів пограти. Нарешті, ми зібралися, радий бачити всіх хлопців.

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Словом, часу для відпочинку та емоційного перезавантаженння вистачило, сказав би навіть, що його було задосить.

Що стосується першого збору, він завжди важкий, адже багато бігової роботи. Якщо поїду з першою командою, хотілося би проявити себе в командних діях, так, щоб це пішло на користь колективу. Також хотів би закріпитися у складі, щоб мене взяли і на другий збір, а потім під час чемпіонату потрапляти до заявки, а ще краще – грати на полі", – цитує Цитаішвілі офіційний сайт Динамо.

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