Цитаишвили заинтересовал Олимпиакос

Англия — 24 фев 1428
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Зинченко стал лучшим игроком финала Кубка лиги по версии Whoscored
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Манчестер Сити – Челси: Кепа отказался уходить с поля перед серией пенальти, Сарри не выдержал и покинул скамейкуАнглия — 24 фев 799
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Генк с Малиновским снова потерял очки и не смог увеличить отрыв от конкурента в борьбе за чемпионствоБельгия — 24 фев 118
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Сборная Украины узнала соперников на чемпионате мира-2019 U-20Сборная Украины — 24 фев 417
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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль: выгодная ничья для обеих команд, впечатляющая эпидемия травм у хозяев и юбилей Де ХеаАнглия — 24 фев 770