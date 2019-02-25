Цитаишвили заинтересовал Олимпиакос

18-летний форвард Динамо Георгий Цитаишвили привлек внимание соперника киевлян в 1/16 финала Лиги Европы.

Нападающий Динамо Георгий Цитаишвили попал в сферу интересов Олимпиакоса, сообщает Sport Time.

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Представителей Олимпиакоса впечатлила игра 18-летнего украинском в матче Юношеской лиги УЕФА против Ювенутса, в котором киевляне победили со счетом 3:0.

Олимпиакос уже запросил информацию о футболисте. Ранее Динамо и Олимпиакос заключили партнерство для обмена информацией на всех уровнях.

Помешать переходу может высокая трансферная стоимость футболиста. Transfermarkt не дает оценку игрока, контракт которого с Динамо истекает в конце 2023 года.

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