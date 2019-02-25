toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
АЛЕКСАНДР ЗИНЧЕНКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЗАРЯ ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ

Цитаишвили заинтересовал Олимпиакос

11:41 85 Читати українською
Цитаишвили заинтересовал Олимпиакос
Георгий Цитаишвили / Фото: ФК Динамо

18-летний форвард Динамо Георгий Цитаишвили привлек внимание соперника киевлян в 1/16 финала Лиги Европы.

Нападающий Динамо Георгий Цитаишвили попал в сферу интересов Олимпиакоса, сообщает Sport Time.

Цитаишвили: Хотелось бы больше играть в основном составе Динамо

Представителей Олимпиакоса впечатлила игра 18-летнего украинском в матче Юношеской лиги УЕФА против Ювенутса, в котором киевляне победили со счетом 3:0.

Олимпиакос уже запросил информацию о футболисте. Ранее Динамо и Олимпиакос заключили партнерство для обмена информацией на всех уровнях.

Помешать переходу может высокая трансферная стоимость футболиста. Transfermarkt не дает оценку игрока, контракт которого с Динамо истекает в конце 2023 года.

Динамо – Заря: анонс матча УПЛ

Теги
Трансферы Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Трансферы Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев Олимпиакос Олимпиакос
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
4
мин
Динамо Киев
18:30
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук