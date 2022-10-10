Чемпіонат Польщі, 12 тур

Лех – Радом'як – 1:0

Гол: Цітаішвілі, 12

У звітному матчі все вирішив гол, забитий вже на старті зустрічі. Його автором став Гіо Цітаішвілі, права на якого належать Динамо. Грузин отримав м'яч в межах штрафного, розібрався з кількома суперниками і закотив у ближній кут, перехитривши голкіпера.

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Для Цітаішвілі це дебютний гол у складі Леха, за який він виступає на правах оренди. Після гри футболісти чинних чемпіонів Польщі влаштували буквально гучне святкування у роздягальні. Гіо довірили роль одного із тих, хто мав заряджати, а одноклубники підхоплювали. Помітно, що грузин не дуже комфортно почувався у цій ролі.