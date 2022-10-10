Чемпионат Польши, 12 тур

Лех – Радомяк – 1:0

Гол: Цитаишвили, 12

В отчетном матче все решил гол, забитый уже на старте встречи. Его автором стал Гио Цитаишвили, права на которого принадлежат Динамо. Грузин получил мяч в пределах штрафной, разобрался с несколькими соперниками и закатил в ближний угол, перехитрив голкипера.

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Для Цитаишвили это дебютный гол в составе Леха, за который он выступает на правах аренды. После игры футболисты действующих чемпионов Польши устроили громкое празднование в раздевалке. Гио доверили роль одного из тех, кто должен был заряжать, а одноклубники подхватывали. Заметно, что грузин не очень комфортно чувствовал себя в этой роли.