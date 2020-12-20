"Ворскла до кінця сезону орендує у Динамо Георгія Цітаішвілі. Цього футболіста я хотів бачити у своїй команді. Про інших потенційних новачків поки не буду говорити, ще нічого не відомо", – поділився Максимов у коментарі Footboom.

Цітаішвілі провів матч за дубль Динамо – хавбек феєричним виступом нагадав про себе Луческу

Зазначимо, що хавбек зіграв у 4 матчах у складі Динамо в поточному сезоні, не відзначившись результативними діями.

До слова, Ворскла під керівництвом Максимова є одним із лідерів чемпіонату України, посідаючи 5 місце із 20 очками в активі.

Алан Патрік – топ-5 Європи за грою в пас і має наступника в Шахтарі, Мудрик і Тете – найкращі дриблери-тінейджери