Георгій Цітаішвілі став одним з головних героїв Динамо U-21 у матчі проти Ворскли.

Чемпіонат U-21, 11 тур

Динамо – Ворскла – 3:2

Голи: Цітаішвілі, 52, Бодня, 63, Сухоручко, 88 – Книш, 51, Чуєв, 72, (пен.)

Суперники не спромоглися відкрити рахунок до перерви, однак друга половина перетворилася на справжню феєрію. Книш дещо несподівано вивів гостей вперед на 51 хвилині. Через кілька секунд йому відповів Цітаішвілі, якого Мірча Луческу відправив у дубль за ігровою практикою. Хавбек киян ударом в ближній кут застав зненацька Ісенка (того самого героя Кубка України).

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Доволі швидко Динамо забило вдруге. Невгамовний Цітаішвілі якісно виконав штрафний, а Бодня вдало зіграв на добиванні після сейву Ісенка. Чуєв з пенальті знову зробив рахунок рівним, але останнє слово все ж було за підопічними Мороза. Сухоручко залишився без нагляду у карному майданчику – 3:2. Цітаішвілі віддав ще й тонкий асист, красномовно нагадавши Луческу про свої можливості.

Вольова перемога дозволила Динамо випередити Шахтар, який у 11 турі несподівано програв СК Дніпро-1 (2:3). У донеччан 24 очки, а у киян на три більше і гра в запасі.

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