Цітаішвілі просив у Динамо підвищення зарплати у 5 разів, – ТаТоТаке

18-річний атакувальний півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі хотів значного підвищення зарплати.

Як повідомляє ведучий програми ТаТоТаке Сергій Болотніков, Цітаішвілі просив у Динамо підвищити йому платню мінімум у 5 разів. Щоправда, клуб домовився з гравцем продовжити контракт на більш вигідних умовах.

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Також зазначається, що чутки про можливий перехід хавбека у Шахтар та Зеніт – неправда. Інформація про потенційну зміну клубу з’явилась після зникнення гравця з заявки УПЛ.

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Нагадаємо, нещодавно Георгій Цітаішвілі продовжив контракт з Динамо на 5 років. Цього сезону юний талант зіграв за молодіжну команду киян 10 матчів та забив три голи.