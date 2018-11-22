Динамо повернуло Цітаішвілі у заявку на сезон УПЛ

Столичний клуб знову додав у заявку команди форварда Георгія Цітаішвілі.

Нападник киян Георгій Цітаішвілі знову присутній у заявці Динамо на поточний сезон УПЛ.

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Нагадаємо, Георгій нещодавно підписав новий контракт із "біло-синіми" попри інтерес до гравця з боку Шахтаря, Аякса та російського Зеніта.

До слова, Цітаішвілі є одним з лідерів молодіжної команди Динамо, та вже встиг дебютувати за основу киян. До підписання нової угоди з клубом нападник зник із заявки киян на офіційному сайті УПЛ.

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