Цитаишвили просил у Динамо повышения зарплаты в 5 раз, – ТаТоТаке

18-летний атакующий полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили хотел значительного повышения зарплаты.

Как сообщает ведущий программы ТаТоТаке Сергей Болотников, Цитаишвили просил Динамо повысить ему жалованье минимум в 5 раз. Правда, клуб договорился с игроком продлить контракт на более выгодных условиях.

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Также отмечается, что слухи о возможном переходе хавбека в Шахтер и Зенит – неправда. Информация о потенциальной смене клуба появилась после исчезновения игрока с заявки УПЛ.

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Напомним, недавно Георгий Цитаишвили продлил контракт с Динамо на 5 лет. В этом сезоне юный талант сыграл за молодежную команду киевлян 10 матчей и забил три гола.