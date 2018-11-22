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Нападник Динамо U-19 Мащенко забив божевільний гол у ворота Львова

16:35 3005 Читать на русском
Нападник Динамо U-19 Мащенко забив божевільний гол у ворота Львова
Мащенко забив розкішний гол / фото ФК Динамо

Форвард молодіжки Динамо Вадим Мащенко відзначився феєричним пострілом у матчі чемпіонату України U-19 проти Львова.

Динамо розгромило Львів з рахунком 4:0, а Мащенко поставив ефектну крапку у матчі розкішним ударом з правого флангу в дальню дев'ятку.

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Відзначимо, що Динамо U-19 посідає третю сходинку у чемпіонаті України (U-19). У турнірній таблиці киян випереджають Шахтар та Карпати.

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