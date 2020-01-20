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Цітаішвілі назвав найважчий аспект у підготовці Динамо до другої частини сезону

06:30 612 Читать на русском
Цітаішвілі назвав найважчий аспект у підготовці Динамо до другої частини сезону
Георгій Цітаішвілі (праворуч) / фото: Динамо

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі розповів про роботу команди на тренувальних зборах.

Товариські матчі
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"Не сказав би, що вже почуваюся відмінно з м'ячем і навіть фізично, але ще є час на те, аби привести себе в порядок. Передусім, важливо набрати фізичну форму. На тренуваннях ми вже приступили до роботи з м'ячем, будемо додавати і в цьому аспекті кожен день.

Цітаішвілі віддав належне партнеру за свій гол у ворота Легії, який врятував Динамо від поразки

Вперше доводиться виконувати стільки бігової роботи. Особисто мені це приносить велику користь, адже потрібно набирати фізичну форму, аби витримувати всі 90 хвилин на полі. Це необхідна частина тренувального процесу. До того ж, ми вже починаємо працювати з м'ячами, втягуємося. Вправи різнопланові – і бігові, і ігрові, і це полегшує навантаження", – сказав Цітаішвілі в коментарі прес-службі Динамо.

Нагадаємо, вчора, 19 січня, Динамо провело перший товариський матч на зимових зборах, зігравши внічию проти Легії (1:1). Єдиний м'яч у складі киян забив саме Цітаішвілі.

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Теги
Динамо Динамо Зимові збори Динамо - Легія Товариські матчі Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
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