Цітаішвілі назвав найважчий аспект у підготовці Динамо до другої частини сезону

Півзахисник Динамо Георгій Цітаішвілі розповів про роботу команди на тренувальних зборах.

"Не сказав би, що вже почуваюся відмінно з м'ячем і навіть фізично, але ще є час на те, аби привести себе в порядок. Передусім, важливо набрати фізичну форму. На тренуваннях ми вже приступили до роботи з м'ячем, будемо додавати і в цьому аспекті кожен день.

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Вперше доводиться виконувати стільки бігової роботи. Особисто мені це приносить велику користь, адже потрібно набирати фізичну форму, аби витримувати всі 90 хвилин на полі. Це необхідна частина тренувального процесу. До того ж, ми вже починаємо працювати з м'ячами, втягуємося. Вправи різнопланові – і бігові, і ігрові, і це полегшує навантаження", – сказав Цітаішвілі в коментарі прес-службі Динамо.

Нагадаємо, вчора, 19 січня, Динамо провело перший товариський матч на зимових зборах, зігравши внічию проти Легії (1:1). Єдиний м'яч у складі киян забив саме Цітаішвілі.

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