Цітаішвілі віддав належне партнеру за свій гол у ворота Легії, який врятував Динамо від поразки

Автор єдиного гола Динамо у ворота Легії (1:1) Георгій Цітаішвілі поділився враженнями від товариської гри.

"Шепелєв добре протягнув м'яч і повів за собою захисника. Він мені так зручно відкотив м'яч, що я міг бити в один дотик. Вважаю, що на 90 відсотків заслуга в забитому м'ячі його.

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Ніхто мене особливо не закривав, не грав персонально, просто я сам ще, в принципі, не готовий показувати той рівень, який я можу демонструвати.

Було багато моїх помилок, коли я втрачав м'яч. В епізоді з голом потрібно було добігти до кінця. Можна сказати, що цей пас Вови виявився нагородою за цей ривок", – сказав Цітаішвілі в коментарі прес-службі Динамо.

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