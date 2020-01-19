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Цітаішвілі віддав належне партнеру за свій гол у ворота Легії, який врятував Динамо від поразки

19 січня 19:26 1017 Читать на русском
Цітаішвілі віддав належне партнеру за свій гол у ворота Легії, який врятував Динамо від поразки
Георгій Цітаішвілі (праворуч) / фото: Динамо

Автор єдиного гола Динамо у ворота Легії (1:1) Георгій Цітаішвілі поділився враженнями від товариської гри.

Товариські матчі
Динамо
1
1 : 1
1
Легія
16:00 19:01:2020
завершено
 

"Шепелєв добре протягнув м'яч і повів за собою захисника. Він мені так зручно відкотив м'яч, що я міг бити в один дотик. Вважаю, що на 90 відсотків заслуга в забитому м'ячі його.

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Ніхто мене особливо не закривав, не грав персонально, просто я сам ще, в принципі, не готовий показувати той рівень, який я можу демонструвати.

Було багато моїх помилок, коли я втрачав м'яч. В епізоді з голом потрібно було добігти до кінця. Можна сказати, що цей пас Вови виявився нагородою за цей ривок", – сказав Цітаішвілі в коментарі прес-службі Динамо.

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Теги
Динамо Динамо Динамо - Легія Товариські матчі Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Володимир Шепелєв Володимир Шепелєв
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