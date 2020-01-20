Цитаишвили назвал самый тяжелый аспект в подготовке Динамо ко второй части сезона

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили рассказал о работе команды на тренировочных сборах.

"Не сказал бы, что уже чувствую себя отлично с мячом и даже физически, но еще есть время на то, чтобы привести себя в порядок. Прежде всего, важно набрать физическую форму. На тренировках мы уже приступили к работе с мячом, будем добавлять и в этом аспекте каждый день.

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Впервые приходится выполнять столько беговой работы. Лично мне это приносит большую пользу, ведь нужно набирать физическую форму, чтобы выдерживать все 90 минут на поле. Это необходимая часть тренировочного процесса. К тому же, мы уже начинаем работать с мячами, втягиваемся. Упражнения разноплановые – и беговые и игровые, и это облегчает нагрузку", – сказал Цитаишвили в комментарии пресс-службе Динамо.

Напомним, вчера, 19 января, Динамо провело первый товарищеский матч на зимних сборах, сыграв вничью против Легии (1:1). Единственный мяч в составе киевлян забил именно Цитаишвили.

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