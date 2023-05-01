"Чи є інтерес від інших команд? Так, інтерес є. Я розмовляю, але поки зарано щось казати. Більше конкретики буде, знову ж таки, влітку.

Цітаішвілі повернеться в Динамо – Лех мав намір зберегти вінгера

Де бачу себе в майбутньому? Я хочу грати у футбол. Виберу ту пропозицію, яка буде відповідати цьому бажанню. Я розумію, що жодний тренер не гарантує мені ігровий час. Проте мені необхідно розуміти, що на мене хоча б розраховують. Ось на такий варіант я відгукнуся", – зауважив Цітаішвілі в коментарі Українському футболу.

Зауважимо, що грузин проводить поточний сезон 2022/23 у складі Леха, зіграв 29 поєдинків, у яких відзначився голом та 2 асистами.

Усе почалося із шантажу Динамо, або Чому Цітаішвілі не став динамівським Мудриком