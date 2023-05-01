"Есть ли интерес от других команд? Да, интерес есть. Я разговариваю, но пока рано что-то говорить. Больше конкретики будет, опять же, летом.

Цитаишвили вернется в Динамо – Лех намеревался сохранить вингера

Где вижу себя в будущем? Я хочу играть в футбол. Выберу то предложение, которое будет соответствовать этому желанию. Я понимаю, что ни один тренер не гарантирует мне игровое время. Однако мне необходимо понимать, что на меня хотя бы рассчитывают. Вот на такой вариант я откликнусь", – отметил Цитаишвили в комментарии Украинскому футболу.

Заметим, что грузин проводит текущий сезон 2022/23 в составе Леха, сыграл 29 поединков, в которых отметился голом и 2 ассистами.

Усе почалося із шантажу Динамо, або Чому Цітаішвілі не став динамівським Мудриком