"Чи спілкувався з кимось з Динамо щодо повернення? Я поки ні з ким предметно не розмовляв. Думаю, що у цьому немає особливого сенсу, адже чемпіонат Польщі, як і чемпіонат України, ще продовжується. Якщо я буду потрібен Динамо, то вони зв’яжуться зі мною під час трансферного вікна.

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Чи продовжу співпрацю з Лехом? Я не планую тут залишатися. У клубу не має ніякої опції викупу мого контракту або продовження оренди. Знаю, що керівництво Леху робило запит у Динамо щодо можливості викупу, але сторонам не вдалося домовитися. Мабуть, не зійшлися на умовах. Тобто питання подальшого перебування тут не є актуальним", – поділився Цітаішвілі в інтерв'ю Українському футболу.

Зауважимо, що грузин проводить поточний сезон 2022/23 у складі Леха, зіграв 29 поєдинків, у яких відзначився голом та 2 асистами.

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