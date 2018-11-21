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Цітаішвілі, крім Шахтаря, зацікавив Аякс

13:50 1485 Читать на русском
Цітаішвілі, крім Шахтаря, зацікавив Аякс
Георгій Цітаішвілі / ФК Динамо

Нападник Динамо Георгій Цітаішвілі зацікавив ще й Аякс.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 18-річний нападник Динамо вирішив не продовжувати контракт зі столичним клубом, хоча пропозиція про пролонгування угоди надходила.

Шахтар, Динамо та ще кілька європейських клубів націлилися на 19-річного бразильського захисника

Зазначалось, що на юного таланта претендують донецький Шахтар та пітерський Зеніт. Зараз до клубів, які зацікавлені у підписанні форварда, приєднався нідерландський Аякс.

Нагадаємо, Цітаішвілі є одним з лідерів молодіжної команди Динамо, та вже встиг дебютувати за основу киян. Нещодавно нападник зник із заявки киян на офіційному сайті УПЛ.

Теги
Динамо Динамо Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Трансфери Динамо Київ Аякс Аякс
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