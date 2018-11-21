Цітаішвілі, крім Шахтаря, зацікавив Аякс

Нападник Динамо Георгій Цітаішвілі зацікавив ще й Аякс.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 18-річний нападник Динамо вирішив не продовжувати контракт зі столичним клубом, хоча пропозиція про пролонгування угоди надходила.

Шахтар, Динамо та ще кілька європейських клубів націлилися на 19-річного бразильського захисника

Зазначалось, що на юного таланта претендують донецький Шахтар та пітерський Зеніт. Зараз до клубів, які зацікавлені у підписанні форварда, приєднався нідерландський Аякс.

Нагадаємо, Цітаішвілі є одним з лідерів молодіжної команди Динамо, та вже встиг дебютувати за основу киян. Нещодавно нападник зник із заявки киян на офіційному сайті УПЛ.