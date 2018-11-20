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Динамо зняло Цітаішвілі із заявки УПЛ

13:54 195 Читать на русском
Динамо зняло Цітаішвілі із заявки УПЛ
Георгій Цітаішвілі / Фото ФК Динамо

Нападник Динамо Георгій Цітаішвілі зник із заявки киян на офіційному сайті УПЛ.

Георгій Цітаішвілі не вказаний у заявці київського клубу на чемпіонат України, хоча раніше прізвище форварда було у списку гравців Динамо, повідомляє dynamomania.

Шахтар, Динамо та ще кілька європейських клубів націлилися на 19-річного бразильського захисника

Видання не виключає, що це може бути пов'язаним з 18-річчям гравця.

Варто відзначити, що хавбек також видалив свої акаунти в соцмережах.

Нагадаємо, Цітаішвілі є одним з лідерів молодіжної команди Динамо, та вже встиг дебютувати за основу киян.

Теги
Динамо Динамо Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі Динамо U-21 Динамо U-21
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