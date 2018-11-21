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Цитаишвили, кроме Шахтера, заинтересовал Аякс

13:50 146 Читати українською
Цитаишвили, кроме Шахтера, заинтересовал Аякс
Георгий Цитаишвили / ФК Динамо

Нападающий Динамо Георгий Цитаишвили заинтересовал еще и Аякс.

Напомним, ранее сообщалось, что 18-летний нападающий Динамо решил не продлевать контракт со столичным клубом, хотя предложение о пролонгации соглашения поступало.

Шахтер, Динамо и еще несколько европейских клубов нацелились на 19-летнего бразильского защитника

Отмечалось, что на юного таланта претендуют донецкий Шахтер и питерский Зенит. Сейчас к клубам, которые заинтересованы в подписании форварда, присоединился нидерландский Аякс.

Напомним, Цитаишвили является одним из лидеров молодежной команды Динамо, и уже успел дебютировать за основу киевлян. Недавно нападавший исчез из заявки киевлян на официальном сайте УПЛ.

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