Цитаишвили, кроме Шахтера, заинтересовал Аякс

Нападающий Динамо Георгий Цитаишвили заинтересовал еще и Аякс.

Напомним, ранее сообщалось, что 18-летний нападающий Динамо решил не продлевать контракт со столичным клубом, хотя предложение о пролонгации соглашения поступало.

Шахтер, Динамо и еще несколько европейских клубов нацелились на 19-летнего бразильского защитника

Отмечалось, что на юного таланта претендуют донецкий Шахтер и питерский Зенит. Сейчас к клубам, которые заинтересованы в подписании форварда, присоединился нидерландский Аякс.

Напомним, Цитаишвили является одним из лидеров молодежной команды Динамо, и уже успел дебютировать за основу киевлян. Недавно нападавший исчез из заявки киевлян на официальном сайте УПЛ.