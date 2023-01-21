"За моєю інформацією, Шахтар жодного разу не робив офіційної пропозиції щодо Довбика, на відміну від Динамо.

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До того ж, ціна Артема зросла, особливо для українських грандів. Якщо раніше було 12-15 мільйонів євро, то зараз менше ніж за 20 мільйонів євро його не відпустять", – сказав Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, контракт Довбика з дніпрянами розрахований до кінця 2023 року – половина прав на українця належить данському Мітьюлланду. У поточному сезоні Артем провів за дніпрян 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 16 голів і віддав 4 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 10 млн євро.

До слова, раніше інтерес до Довбика виявляли італійські Болонья та Салернітана, а також низка турецьких клубів.

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