Напередодні у ЗМІ з'явилась інформацію про бажання Галатасарая підписати форварда СК Дніпро-1 Артема Довбика. Буцімто представники турецького клубу контактували з агентами гравця і отримали запевнення, що зможуть придбати футболіста за 3-4 мільйони євро.

Галатасарай контактує з агентами Довбика – турецький гранд хоче підписати українця за смішні гроші

За повідомленням SportArena, це не відповідає дійсності. Зараз СК Дніпро-1 не розглядає пропозиції щодо Довбика, в яких сума трансферу становить менше 10 мільйонів євро. Крім того, варіанти із можливою орендою не цікаві самому гравцю.

Нагадаємо, контракт Довбика з дніпрянами розрахований до кінця 2023 року – половина прав на українця належить данському Мітьюлланду. У поточному сезоні Артем провів за дніпрян 22 матчі у всіх турнірах, в яких забив 16 голів і віддав 4 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 10 млн євро.

Мудрик і Циганков подають приклад Довбику та ще чотирьом топ-талантам – що відбувається?