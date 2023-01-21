Напередодні стало відомо, що у послугах українського захисника Едуарда Соболя зацікавлений Страсбур. 27-річний оборонець втратив місце в основі Брюгге – в останніх шести матчах українець не зіграв жодної хвилини, міцно засівши на лавку. За повідомленням журналіста Саші Тавольєрі, перехід українця майже завершено.

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Наш співвітчизник обійдеться представнику Ліги 1 у 2,5 млн єро плюс 500 тисяч євро бонусами. Очікується, що гравець підпише контракт на 3,5 сезони – до літа 2026 року.

Нагадаємо, Соболь виступає за Брюгге з липня 2019-го. За цей час він тричі вигравав золото Ліги Жупіле і одного разу Суперкубок Бельгії. Його контракт з "чорно-синіми" чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

До слова, Страсбур у чемпіонаті Франції після 19-ти турів йде на 16-й сходинці, маючи у своєму активі 15 очок.

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