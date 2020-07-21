Хавбек СК Дніпро-1 побив історичний рекорд УПЛ серед польових гравців

Півзахисник СК Дніпро-1 Єгор Ярмолюк вписав своє прізвище в історію української Прем'єр-ліги.

Ярмолюк став наймолодшим польовим гравцем УПЛ у стартовому складі команди, повідомляє Sport.ua.

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Зазначається, що хавбек вийшов на поле у віці 16 років та 140 днів, обігнавши Олега Гараса з Карпат – 16 років та 144 дні. Однак, наймолодшим гравцем у стартовому складі команди в історії УПЛ все ще залишається екс-голкіпер Дніпра Сергій Перхун – 16 років та 34 дні.

До слова, Ярмолюк двічі виходив на поле у складі СК Дніпро-1, однак не відзначався результативними діями. Цікаво, що обидва рази дніпрянам протистояла Ворскла.

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