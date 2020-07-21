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Хавбек СК Дніпро-1 побив історичний рекорд УПЛ серед польових гравців

14:02 - Читать на русском
Хавбек СК Дніпро-1 побив історичний рекорд УПЛ серед польових гравців
Єгор Ярмолюк (зліва) / фото СК Дніпро-1

Півзахисник СК Дніпро-1 Єгор Ярмолюк вписав своє прізвище в історію української Прем'єр-ліги.

25’ Владислав Супряга
40’ Владислав Супряга
51’ Олексій Хобленко
 
25’ Владислав Супряга
40’ Владислав Супряга
51’ Олексій Хобленко

Ярмолюк став наймолодшим польовим гравцем УПЛ у стартовому складі команди, повідомляє Sport.ua.

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Зазначається, що хавбек вийшов на поле у віці 16 років та 140 днів, обігнавши Олега Гараса з Карпат – 16 років та 144 дні. Однак, наймолодшим гравцем у стартовому складі команди в історії УПЛ все ще залишається екс-голкіпер Дніпра Сергій Перхун – 16 років та 34 дні.

До слова, Ярмолюк двічі виходив на поле у складі СК Дніпро-1, однак не відзначався результативними діями. Цікаво, що обидва рази дніпрянам протистояла Ворскла.

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Теги
УПЛ СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Єгор Єгор Ярмолюк СК Дніпро-1 - Ворскла
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