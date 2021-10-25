Колишньому нападнику Динамо Артему Мілевському було важко говорити після кола пошани на НСК Олімпійський.

"Сльози на очах, що відчуваю зараз? Їх вже було багато.

Мілевський заінтригував участю у шоу "Холостяк"

Реакція вболівальників? Улюблений стадіон. Коли йдеш з футболу – це трохи інші моменти. Дякую всім", – сказав Мілевський у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

36-річний Артем з'явився на полі у перерві поєдинку Динамо – СК Дніпро-1 (2:0). Нагадаємо, скандальний форвард перебував у структурі Динамо у 2002-2013 роках, останнім клубом Мілевського був Минай.

"Чи прийняв би пропозицію Шахтаря? Ніколи". Артем Мілевський у цитатах