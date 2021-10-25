"Цих сліз вже було багато": розчулений Мілевський – про прощання з вболівальниками Динамо
09:21 - Читать на русском
Колишньому нападнику Динамо Артему Мілевському було важко говорити після кола пошани на НСК Олімпійський.
"Сльози на очах, що відчуваю зараз? Їх вже було багато.
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Реакція вболівальників? Улюблений стадіон. Коли йдеш з футболу – це трохи інші моменти. Дякую всім", – сказав Мілевський у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.
36-річний Артем з'явився на полі у перерві поєдинку Динамо – СК Дніпро-1 (2:0). Нагадаємо, скандальний форвард перебував у структурі Динамо у 2002-2013 роках, останнім клубом Мілевського був Минай.
"Чи прийняв би пропозицію Шахтаря? Ніколи". Артем Мілевський у цитатах
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