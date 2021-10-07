Колишній форвард Динамо та збірної України Артем Мілевський не планує сумувати на футбольній "пенсії".

36-річний екс-футболіст в Instagram опублікував пост, у якому заінтригував участю у відомому шоу "Холостяк". Артем запропонував підписникам робити ставки.

Мілевський зізнався, чим займеться після завершення кар'єри

Згідно з правилами цього телешоу, яке виходить на телеканалі СТБ, потенційні наречені борються між собою за холостяка. Кількість претенденток зменшується з кожним випуском. У фіналі залишаються тільки дві дівчини, одній з яких чоловік пропонує руку і серце.

Нагадаємо, Артем оголосив про завершення кар'єри 23 вересня, записавши зворушливий відеоролик на своєму YouTube-каналі.

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