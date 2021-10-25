"Этих слез уже было много": растроганный Милевский – о прощании с болельщиками Динамо
09:23 - Читати українською
Бывшему нападающему Динамо Артему Милевскому было трудно говорить после круга почета на НСК Олимпийский.
"Слезы на глазах, что чувствую сейчас? Их уже было много.
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Реакция болельщиков? Любимый стадион. Когда идешь из футбола – это немного другие моменты. Спасибо всем", – сказал Милевский в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.
36-летний Артем появился на поле в перерыве поединка Динамо – СК Днепр-1 (2:0). Напомним, скандальный форвард находился в структуре Динамо в 2002-2013 годах, последним клубом Милевского был Минай.
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