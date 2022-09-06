"Жирона хотіла орендувати Циганкова з подальшою перспективою перепродати в АПЛ. Ціна не була велика – десь 2-3 мільйони євро. Однак там була опція, що через рік іспанці зобов'язуються передати киянам ще 10 мільйонів. Ігор Суркіс відмовився.

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У Циганкова залишився рік контракту з Динамо. Підтверджую, що наразі Віктор не розглядає опцію продовження. Але є ще час, і я пам'ятаю, що і Ярмоленко казав, що не підписуватиме контракт, а потім перепідписав на фантастичних умовах. А потім його продали...

Все ще може змінитися, але європейські клуби вже зараз ходять за Циганковим та пропонують підписати контракт, хочуть попередню згоду на перехід з літа 2023 року", – сказав Циганик у ефірі Циганик Live.

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