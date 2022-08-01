На лідера "біло-синіх" Віктора Циганкова з'явився ще один претендент.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков перебуває на радарах клубу з АПЛ, повідомив журналіст Ігор Бурбас у програмі "ЧИСТИЙ ПІДКАСТ".

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За інформацією джерела, кияни наразі не отримували пропозицій щодо трансферу футболіста, однак 24-річним гравцем цікавиться одна з команд АПЛ, але це не топ-клуб чемпіонату Англії.

Нагадаємо, контракт Циганкова з Динамо чинний до 30 червня 2023 року. Раніше Віктор навіть розпочав співпрацю з футбольною агенцією брата Гвардіоли, аби пришвидшити свій перехід у топ-чемпіонат. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро. До слова, раніше Віктором цікавилась Севілья.

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