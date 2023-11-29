Українські легіонери знову на слуху в Іспанії, але у кожного різна доля. Чим запам'яталися українці в 14 турі Ла Ліги розповідає "Футбол 24".

Український форвард каталонської Жирони Артем Довбик пропускав поєдинок проти Атлетіка Більбао в 14-му турі Ла Ліги. Нападник відчув біль у литковому м'язі лівої ноги, про що повідомив клубний твіттер за годину до матчу (1:1).

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Відомо, що Артем спробує відновитися до наступного матчу проти Валенсії. Виблискував же в останньому поєдинку інший українець – вінгер Жирони Віктор Циганков, якому вдалось відзначитися голом. Колишній півзахисник Динамо був одним із найкращих на полі – конкуренцію серед жиронців могли скласти лише Алейш Гарсія і Савіньою, який феєрив в понеділок на Монтіліві.

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