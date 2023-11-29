Украинские легионеры снова на слуху в Испании, но у каждого разная судьба. Чем запомнились украинцы в 14-м туре Ла Лиги рассказывает "Футбол 24".

Украинский форвард каталонской Жироны Артем Довбик пропускал поединок против Атлетик Бильбао в 14-м туре Ла Лиги. Нападающий почувствовал боль в икроножной мышце левой ноги, о чем сообщил клубный твиттер за час до матча (1:1).

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Известно, что Артем попытается восстановиться к следующему матчу против Валенсии. Сверкал же в последнем поединке другой украинец – вингер Жироны Виктор Цыганков, которому удалось отличиться в ворота басков. Бывший полузащитник Динамо был одним из лучших на поле – конкуренцию среди жиронцев могли составить только Алеш Гарсия и Савиньей, который феерил в понедельник на Монтильиви.

До сих пор остается неизвестной судьба Андрея Лунина, который провел уже пятый мяч в сезоне за мадридский Реал. После разгрома Кадиса (3:0) Карло Анчелотти спровоцировал волну негативных эмоций в прессе и в раздевалке сливочных, заявив, что в следующем матче ЛА Лиги, скорее всего, появится Кепа Аррисабалага. Об этом и не только – в новом видео на YouYube-канале "Футбол 24".