Усі українські легіонери отримали час у черговому турі англійської Прем'єр-ліги, але радів далеко не кожен.

Мудрик вийшов на заміну, ставши свідком принизливого розгрому Челсі від Ньюкасла. Михайло сильно не засмучувався і гайнув у Париж, ймовірно, для зустрічі з російською моделлю. Віталій Миколенко міг забити у третьому матчі поспіль, але, зрештою, мусив миритися з 0:3 від МЮ.

Єгор Ярмолюк вперше вийшов у старті на матч АПЛ. 19-річний хавбек отримав хорошу пресу попри поразку від Арсенала, за який якісно відіграв земляк Олександр Зінченко. Ілля Забарний з фантастичною статистикою допоміг Борнмуту здобути другу перемогу поспіль. Про все це детальніше у новому випуску на YouTube-каналі Футбол 24.

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