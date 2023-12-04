"У Європі почали розглядати Україну, як цікавий футбольний ринок недорогої робочої сили. Шахтар – це дуже дорого, Динамо просто дорого. Але вони бачать, що є цікаві варіанти і в скромніших клубах. Того ж Дібанго веде Базель. Скаут Базеля також зареєструвався на матч Руха проти Зорі. Наскільки мені відомо, вони Сапугу моніторять.

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Я знаю, що зараз на матчах молодіжки України в Іспанії по 6 скаутів сиділи. Жирона і Валенсія дивились Квасницю. У Жирони серйозні плани стосовно нього. Якщо продадуть Циганкова (на нього є попит), то Квасницю розглядають ледь не спадкоємцем Віктора", – заявив Вацко у ефірі Вацко on air.

Додамо, що 20-річний вінгер Руха став справжнім відкриттям нинішнього сезону. Квасниця провів 18 матчів, у яких оформив 6 голів та 5 асистів. Також Ілля запам'ятався переможним голом у ворота молодіжної збірної Англії.

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