"В Европе начали рассматривать Украину как интересный футбольный рынок недорогой рабочей силы. Шахтер – это очень дорого, Динамо просто дорого. Но они видят, что есть интересные варианты и в более скромных клубах. Того же Дибанго ведет Базель. Скаут Базеля также зарегистрировался на матч Руха против Зари. Насколько мне известно, они мониторят Сапугу.

Цыганкова отправляют в Ман Сити, причина конфликта Лунина с Анчелотти – 4 клуба для голкипера Реала

Я знаю, что сейчас на матчах молодежки Украины в Испании по 6 скаутов сидели. Жирона и Валенсия смотрели Квасницу. У Жироны серьезные планы по нему. Если продадут Цыганкова (на него есть спрос), то Квасницу рассматривают чуть ли не наследником Виктора", – заявил Вацко в эфире Вацко on air.

Добавим, что 20-летний вингер Руха стал настоящим открытием нынешнего сезона. Квасница провел 18 матчей, в которых оформил 6 голов и 5 ассистов. Также Илья запомнился победным голом в ворота молодежной сборной Англии.

Судаков за 50 миллионов евро и еще два взрывных трансфера в Европу – УПЛ готова удивлять, а процесс пошел