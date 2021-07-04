"Мені шкода, що у Циганкова такий стан весь час. Його хотіли продати, але ніяк не продадуть, оскільки покупці бачать, що хлопець весь час ламається, весь час з травмою. Куди ж купувати? Купити, а що далі, якщо він не буде грати?

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Поки що по ньому треба ставити знак питання, бо він травмований, приходить до тями і не може набрати колишню форму. Здібний футболіст. Подивимося, що буде далі", – сказав Сабо у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, 23-річний півзахисник зіграв на чемпіонаті Європи у чотирьох поєдинках з п'яти, всі рази виходячи на заміну.

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