"Мне жалко, что у парня такое состояние все время. Его хотели продать, но никак не продадут, так как покупатели видят, что парень все время ломается, все время с травмой. Куда же покупать? Купить, а что дальше, если он не будет играть?

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Пока что по нему надо ставить вопросительный знак, потому что он травмирован, приходит в себя и не может набрать былую форму. Способный футболист. Посмотрим, что будет дальше", – сказал Сабо в комментарии Tribuna.

Напомним, 23-летний полузащитник сыграл на чемпионате Европы в четырех поединках из пяти, во всех матчах выходя на замену.

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