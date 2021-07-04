"Не чекав такого рахунку в матчі з Англією. Сподівався, що наші гравці відновилися після зустрічі зі шведами, але виявилося, що я був неправий. Видно було, що наші хлопці втомлені. Тренерському штабу треба було випустити свіжіших гравців, є ж лава.

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Англійці були сильнішими і свіжішими. 0:4 – це ще нормально, тому що четвертий м'яч був забитий лише на 63-й хвилині, але англійці зупинилися. Вони почали перекидати м'яч на своїй половині, а ми їм не заважали. Стали в центрі поля і дивилися, як Англія перепасовується на своїй половині. Гра вже була зроблена. Не треба впадати в ейфорію, мовляв, ми такі сильні. Ні. Ми – не топ-команда, нікуди ми від цього не дінемося. Те, що ми у топ-8 Євро – вже добре. Але вважайте, що нам пощастило з третім місцем з 3 очками. Потрібно оцінювати свої сили, а не думати про те, щоб ми обіграли Францію, Англію і інші команди.

Грою збірної України я не захоплений, ми програли 3 матчі. Мені сподобалася тільки зустріч з Нідерландами. А в другому таймі матчу з Північною Македонією ми вже трималися за рахунок 2:1 і відбивалися як могли. А потім програли Австрії, гра з нашого боку була слабкою і жахливою. А шведи самі винні, бо виклалися в матчі з поляками, щоб перемогти, хоча їм було досить і 2:2. А на нас у них не вистачило сил", – сказав Сабо у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, цього року збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" дійшли до 1/4 фіналу Євро-2020, де розгромно поступились національній команді Англії з рахунком 0:4.

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