The Guardian: Англія перемагає з сюрреалістичною легкістю

"У який момент вас вже нічого не дивувало? Можливо, коли німецький арбітр виконав акт милосердя, завершивши гру на 90-й хвилині, без компенсованого часу? Чи, можливо, це сталося після потрійної заміни Гарета Саутгейта в середині другого тайму, що закріпила статус неконкурентного матчу? Або це був дебютний гол Джордана Хендерсона у збірній Англії? Будьмо брутально чесними, до схожого розвитку подій взагалі ніхто не готувався. Нам обіцяли небезпечне, "заміноване" завдання, проте швидка і безстрашна українська команда буквально розчинилися у римській спеці.

Тріумфальний, мстивий, виправданий Гарет Саутгейт повертається додому на півфінал Євро-2020, де його команда зустрінеться з... Ех, кому це зараз цікаво. Давайте просто нап'ємося і розвалимо шафу. Звісно, навіть після такої перемоги можна знайти ложку дьогтю. Мовляв, остання перешкода Англії на шляху до Вемблі, 24-та команда в рейтингу ФІФА, виглядала обмежено і виснажено.

Люди будуть стогнати і скаржитися, бо вони люблять стогнати і скаржитися. Люди продовжуватимуть обливати брудом Англію, тому що їм подобається це робити. Це нормально. Та усі ми бачимо, як команда Саутгейта рухається своїм шляхом, із досконалим темпом і зловмисними намірами, в рамках кампанії, яка, на думку багатьох, завершиться з першим же серйозним суперником. Маємо право мріяти трохи більше.

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Те, що відбувалося протягом 90 хвилин на Стадіо Олімпіко – своєрідна сюрреалістична мрія, паралельний всесвіт, у якому Англія веде великі бої у плей-офф. З бездоганним контролем, швидкими голами, без паніки. Так, Україна була відчайдушно бідною, але на полі – усі рівні", – зазначає журналіст Джонатан Лі.

Daily Mail: Ярмоленко не з'явився в Римі

"Футбол повернувся додому в суботу ввечері. Англія сиділа поруч з ним в літаку, на шляху до Бірмінгема. Команда Гарета Саутгейта перетворила свою першу і єдину поїздку на Євро-2020 у чарівне римське свято. Вони летять додому з вірую у власне футбольне безсмертя.

Після красивого тріумфу проти бідної України залишається зробити два кроки до першого за 56 років трофею на великому турнірі. Англія перемогла у блискучому стилі: дубль Кейна, голи Магуайра і Хендерсона, асисти Шоу. Уся команда грала так, ніби була одержима вірою, що настав той самий вирішальний момент показати себе.

Зараз – усе можливо. Нарешті ми можемо мріяти. Турнір, який танцював по усій Європі протягом кількох останніх тижнів, повертається до Англії для фіналу. І він буде супроводжуватися запалом, якого ми ще не бачили після Олімпійських ігор у Лондоні та Євро-96. Відчувається, ніби страх і побоювання, які так часто переслідують англійських гравців, розтанули, замінивши їх хвилюванням і бажанням досягти успіху", – зазначає Олівер Холт.

Найвищі бали у складі "синьо-жовтих" отримали Зінченко, Миколенко та Сидорчук (у всіх – по 6.5). Нашого молодого захисника похвалили за хорошу протидію Джейдону Санчо, натомість 30-річний капітан Динамо вразив британських колег "крутою та ефективною роботою у володінні". Бущан, Забарний і Кривцов – серед найгірших (5). Цікаво, що того ж Караваєва (5,5) порівняли з розгубленим кроликом, який потрапив під фари автомобіля. Вочевидь, за кермом перебував Рахім Стерлінг.

Андрій Ярмоленко (5.5) теж розчарував експертів Daily Mail: "Він не з'явився в Римі. Це не був той гравець, якого Англія боялася чи не найбільше. Оборонці Саутгейтта повністю нейтралізували форварда Вест Хема". Зінченко отримав трохи більше за рідкісні "cпалахи якості".

Independent: Стерлінг і хардкорне порно

"Це був лише початок чвертьфіналу на римському Олімпіко, та вже тоді треба було попередити батьків про хардкорне порно. Здавалося, що Україні нічого не загрожує, Англія теж не форсувала подій. Усе перевернулося після того, як Стерлінг несподівано змінив темп і траєкторію руху.

Він кинувся у середину, на нещасного Шапаренка, який не мав шансів проти 26-річного вінгера Ман Сіті. Рахім був занадто сильним, занадто різким і занадто впевненим у собі. Між ним і капітаном збірної Англії, Харрі Кейном, було сім суперників, але усі вони швидко перетворилися на декорації. Майстер-клас, що призвів до найшвидшого гола Англії на чемпіонатах Європи за останні 17 років (Оуен забивав португальцям у 2004-му на 3-й хвилині – прим.ред).

Хитрощі Стерлінга – це той прийом, яким потрібно захоплюватися, показувати як приклад наступальної агресії. І його цілком можуть згадати як один з елементів гри, що вперше з 1966 року приведе Англію до серйозного успіху. Швидкий гол окрилив "левів" та сплутав усі карти команді Шевченка", – наголошує Independent. Попри більш результативні перфоманси Кейна з Шоу, саме фігура Стерлінга вважається ключовою. Той прохід на перших хвилинах заклав фундамент подальшого розгрому "cиньо-жовтих".

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