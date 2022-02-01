Колишній гравець і тренер Динамо вважає, що Віктору Циганкову не потрібно покидати київський клуб.

Нещодавно з'явилася інформація, що 24-річний атакувальний хавбек відмовився переходити в Монако. Французький клуб хотів орендувати Циганкова з опцією викупу за 20 млн євро.

Циганков міг стати гравцем Монако – зірка Динамо відмовив з двох причин

"По-перше, 20 млн євро за Циганкова – дуже завищена сума. По-друге, він дуже часто травмується. Тому Віктор ретельно обмірковує – йти кудись, чи вже закінчувати в Динамо.

У Франції англійська мова не дуже сприймається. Потрібно вивчити французьку. Поки вивчить, мине кілька місяців. А чи гратиме він там – ніхто не знає. Я не впевнений. Він знизив свою майстерність. Тому я теж думаю, що Циганкову краще залишитися в Динамо", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

У сезоні 2021/22 Віктор зіграв за Динамо 25 матчів. Забив 11 голів (усі в УПЛ) і віддав 4 асисти.

Циганков у Динамо: продати не можна залишити