Циганков міг стати гравцем Монако – зірка Динамо відмовив з двох причин
10:16 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Віктор Циганков мав можливість перебратись до французького Монако.
Монако мало намір взяти Циганкова в оренду з опцією викупу в розмірі 20 млн євро, повідомляє ТаТоТаке.
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Втім, перехід не відбувся, оскільки Віктор відхилив пропозицію. З причин називають не бажання продовжувати кар'єру у Франції. Також зірку Динамо не влаштував варіант з орендою.
Відзначимо, що Циганков у поточному сезоні провів 25 матчів за Динамо, у яких забив 11 голів та віддав 4 асисти.
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