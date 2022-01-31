Монако мало намір взяти Циганкова в оренду з опцією викупу в розмірі 20 млн євро, повідомляє ТаТоТаке.

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Втім, перехід не відбувся, оскільки Віктор відхилив пропозицію. З причин називають не бажання продовжувати кар'єру у Франції. Також зірку Динамо не влаштував варіант з орендою.

Відзначимо, що Циганков у поточному сезоні провів 25 матчів за Динамо, у яких забив 11 голів та віддав 4 асисти.

Циганков у Динамо: продати не можна залишити