Бывший игрок и тренер Динамо считает, что Виктору Цыганкову не нужно покидать киевский клуб.

Недавно появилась информация, что 24-летний хавбек отказался переходить в Монако. Французский клуб хотел арендовать Цыганкова с опцией выкупа за 20 млн евро.

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"Во-первых, 20 млн евро за Цыганкова – сильно завышенная сумма. Во-вторых, он очень часто травмируется. Поэтому Виктор тщательно обдумывает – идти куда-то, или уже заканчивать в Динамо.

Во Франции английский язык не очень воспринимается. Нужно выучить французский. Пока выучит, пройдет несколько месяцев. Будет ли он играть там – никто не знает. Я не уверен. Он понизил свое мастерство. Поэтому я тоже думаю, что Цыганкову лучше остаться в Динамо", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

В сезоне 2021/22 Виктор сыграл за Динамо 25 матчей. Забил 11 голов (все в УПЛ) и отдал 4 ассиста.

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