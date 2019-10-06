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Колос – Динамо – 0:4 – відео голів та огляд скандального матчу із суперечливими рішеннями арбітра

21:05 1424 Читать на русском
Колос – Динамо – 0:4 – відео голів та огляд скандального матчу із суперечливими рішеннями арбітра
Колос – Динамо – 0:4 – відео голів та огляд матчу

Динамо розгромило Колос в рамках 10-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Колос – Динамо.

55’ Максим Максименко
 
Володимир Шепелєв 49’
Віктор Циганков 56’
Артем Бєсєдін 66’
Артем Бєсєдін 81’
Беньямін Вербіч 90+6’
49’ Володимир Шепелєв
55’ Максим Максименко
56’ Віктор Циганков
66’ Артем Бєсєдін
81’ Артем Бєсєдін
90+6’ Беньямін Вербіч

Перший тайм протистояння закінчився сухою нічиєю – новачок УПЛ вміло захищався від наступів Динамо, яким явно бракувало швидкості і фантазії. А от друга половина матчу перетворилася на справжнє шоу.

Михайличенко відмовився коментувати дії арбітра у матчі з Колосом

Спочатку Шепелєв відпустив від себе снаряд і на межі фолу зіграв у м'яч та ногу суперника. Це друга жовта і як наслідок – вилучення динамівця. Вже через п'ять хвилин арбітр "віддав борг" киянам, призначивши пенальті і вилучивши захисника господарів Максименка за вкрай сумнівну гру рукою. Після такого повороту подій доля Колоса була практично вирішена – покарання впевнено реалізував Циганков, а Динамо почало легко розривати оборону команди Руслана Костишина.

Арбітр зустрічі Андрій Коваленко також не збавляв обертів – до кінця зустрічі глядачі побачили ще два пенальті у ворота Колоса, щоправда, Циганков провалив свою другу спробу. А от Беньямін Вербіч під завісу зустрічі був точним – 0:4.

Динамо розгромило Колос – 3 пенальті та 2 вилучення у скандальному матчі УПЛ

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СК Дніпро-1 – Шахтар: відеотрансляція матчу УПЛ
13:50
3630
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