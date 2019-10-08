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Цыганков забил юбилейный гол Динамо – киевляне стали рекордсменами УПЛ

06:00 158 Читати українською
Цыганков забил юбилейный гол Динамо – киевляне стали рекордсменами УПЛ
Виктор Цыганков / ФК Динамо

Победа над Колосом (4:0) в 10-м туре УПЛ стала знаковой для некоторых игроков Динамо.

55’ Максим Максименко
 
Владимир Шепелев 49’
Виктор Цыганков 56’
Артем Беседин 66’
Артем Беседин 81’
Беньямин Вербич 90+6’
49’ Владимир Шепелев
55’ Максим Максименко
56’ Виктор Цыганков
66’ Артем Беседин
81’ Артем Беседин
90+6’ Беньямин Вербич

Атакующий полузащитник Динамо Виктор Цыганков отметился голом в поединке 10-го тура Премьер-лиги против Колоса (4:0). Этот мяч стал 1800-м для киевлян в высшем украинском дивизионе, информирует официальный сайт киевского клуба.

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Динамо стало первым украинским клубом, игроки которого достигли такого показателя. К слову, в том же поединке против Колоса Цыганков не сумел реализовать пенальти.

Заметим, Динамо после 10-ти туров занимает 3 место в турнирной таблице УПЛ (20 очков), уступая Десне по дополнительным показателям.

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Теги
Динамо Киев Динамо Киев Виктор Цыганков Виктор Цыганков УПЛ Колос - Динамо Киев
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