"Для мене мати Віктора (Циганкова) – це благословення. Це гравець, який ефектно працює, у якого є менталітет, у якого є скромність. Я думаю, що у нього є все це.

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Очевидно, що Циганков краще грає на фланзі, ніж в центрі. Моя англійська не настільки хороша, щоб навчити його тому, що ми також можемо комбінувати в центрі. Він здатний створювати моменти, віддавати передачі та забивати голи. Віктор частіше гратиме в центрі, бо нам треба створювати глибину у цій зоні. Але так, на фланзі Циганкову комфортніше", – цитує наставника Жирони Futbol fantasy.

Нагадаємо, що Віктор Циганков приєднався до каталонського клубу взимку 2023 року. Іспанський фахівець Мічел одразу помітив талант українця та довірив йому місце в основному складі. За Жирону Циганков провів 21 матч. В активі півзахисника три голи та сім асистів.

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