38-річний півзахисник Мілнер підписав однорічний контракт із "чайками", а 33-річний нападник Велбек підписав дворічний контракт. Про це інформує офіційний сайт Брайтона. Таким чином, Роберто Де Дзербі вдалося зберегти бодай якихось ветеранів після оголошення Адама Лаллани про відхід з команди після закінчення сезону.

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Раніше в цьому сезоні Мілнер піднявся на друге місце в списку гравців за кількістю матчів в АПЛ. Йому залишилося зіграти в 20 матчах, щоб побити рекорд Гарета Баррі (653). Ветеран не зміг поповнити цей показник із 30 січня через травми, але він зможе відновитися до початку сезону 2024/25.

Велбек забив 25 голів у 123 іграх у всіх турнірах за Брайтон, підписавши контракт у жовтні 2020 року після відходу з Вотфорда.

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